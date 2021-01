Børsen opna fredagen med nedgang

innenriks

Etter mange raude dagar tok børshandelen seg opp mot slutten av dagen torsdag. Dermed unngjekk marknaden at det vart sju dagar på rad med fall i verdiane på børsen. Fredag morgon verka det likevel som om optimismen frå dagen før var borte. Alle dei tonegivande selskapa stod i raudt, og det mest omsette selskapet, hydrogenselskapet NEL, fall med heile 6,47 prosent.

Også Equinor fall, med 0,58 prosent, etter nyheita om at selskapet skriv ned verdiar for heile 8,5 milliardar kroner på naturgassprosjektet i Tanzania. Samtidig gjekk òg oljeprisen tilbake med 0,78 prosent og vart omsett for 54,98 dollar fatet i 10-tida.

DNB fall med 1,43 prosent, Norsk Hydro med 2,32 prosent og laksegiganten Mowi gjekk tilbake 1,05 prosent i formiddagshandelen.

På børsane ute i Europa var det heller ikkje mykje optimisme fredag formiddag. I Frankfurt gjekk DAX-30-indeksen ned med 0,85 prosent, medan FTSE 100-indeksen i London fall 0,96 prosent. I Paris starta CAC 40-indeksen med ein nedgang på 1,06 prosent.

(©NPK)