AstraZeneca-vaksinen blir truleg godkjend i dag

Dersom legemiddeltilsynet EMA seier ja til vaksinen, som er utvikla i samarbeid med Universitet i Oxford, blir det den tredje som får grønt lys i EU og Noreg. Frå før er vaksinane frå Pfizer-Biontech og Moderna godkjent.

EU-kommisjonen må òg gi samtykket sitt før ein ny vaksine kan takast i bruk. Dette blir rekna som ein formalitet.

Når vaksinen er godkjend for bruk i Noreg, kan vi byrje å ta imot vaksinen.

Nøyaktig når den første leveransen kjem er enno ikkje kjent.

– Vi håpar det kan bli i midten av februar. Det ligg an til 200.000 dosar, seier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er på det reine at Noreg i første runde vil få langt færre vaksinedosar enn tidlegare venta. Etter planen skulle vi fått 1,12 millionar dosar i februar, men dette er kraftig redusert på grunn av forseinking frå AstraZeneca.

Effektivitet på eldre

Det har dei siste dagane vorte stilte spørsmål om kor effektiv vaksinen er, spesielt når det gjeld eldre menneske. Tyske aviser skreiv tidlegare i veka at vaksinen hadde så lite som 8–10 prosent effekt.

Dette vart seinare tilbakevist av tyske styresmakter. Helsedepartementet opplyste at talet 8 prosent gjaldt delen deltakarar i studien som var mellom 56 og 69 år gamle, ikkje kor sterk vern vaksinen gir.

Men det tyske Folkehelseinstituttet Robert Koch-instituttet har uansett tilrådd at vaksinen ikkje blir gitt til personar over 65 år, ifølgje Financial Times. Grunnen er at den meiner det ikkje er tilstrekkeleg data til å vurdere effekten av vaksinen for denne gruppa.

Vil sjå det an

I Noreg er det Legemiddelverket som formelt godkjenner vaksinen for bruk, men dei tek berre stilling til om vaksinen skal godkjennast for personar over 18 år.

Kven som skal få han, er det FHI som skal vurdere. Om vaksinen skal reserverast for personar mellom 18 og 64 år, er enno ikkje avklarte. Vurderinga vil bli teken når godkjenningsprosessen er over.

– Vi ventar på opplysningar frå det europeiske legemiddelbyrået EMA. Desse blir offentleggjorde når vaksinen blir godkjend. Då vil vi vurdere den informasjonen og vedta bruken av denne vaksinen, sa Aavitsland til NTB torsdag.

Ulik vaksineteknologi

AstraZeneca-vaksinen byggjer på ein annan vaksineteknologi enn Pfizer-Biontech og Moderna, som allereie er i bruk her i landet.

AstraZeneca er ein såkalla viral vektor-vaksine. Der bruker ein eit forkjølingsvirus som blir tilført den karakteristiske «spiken» frå koronaviruset. Viruset kan ikkje formeire seg i kroppen og det er ufarleg for menneske.

