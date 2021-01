Ap lovar å halvere ferjeprisane – prislapp på 1,3 milliardar kroner

innenriks

– Vi har dei siste åra sett for mange døme på at ferjeprisar er eit hinder for folk når det gjeld val av bustad, arbeidsplass og skular for ungane. Sånn kan vi ikkje ha det, seier partileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Ap meiner staten skal ta ansvar for riksvegferjene og fylka for fylkesvegferjene.

– Vi vil halvere prisane, og staten skal ta rekninga, seier nestleiar Bjørnar Skjæran.

Prisreduksjonen, som Ap vil finansiere gjennom staten, er kostnadsrekna til 1,3 milliardar kroner. Det skal mellom anna finansierast med høgare skatt frå dei rikaste.

I perioden 2015–2020 har ferjetakstane i heile landet auka betydeleg og skapt eit ferjeopprør langs kysten, skriv Stavanger Aftenblad.

Til NRK seier Bård Ludvig Thorheim i Høgre at å få ned prisane er fylka sitt ansvar, ikkje statens.

– Rutekutt og høge ferjeprisar er eit vanskeleg og ømtåleg tema for Ap og Sp. Det er dei som i stor grad styrer ferjefylka og sit med ansvaret, seier Thorheim.

