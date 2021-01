Aktor ber om ti månaders fengsel for korrupsjonstiltalt advokat

innenriks

– Tiltalte har hatt eit vedvarande korrupsjonsforsett og profittmotiv over tid, sa politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen før han konkluderte prosedyren til aktoratet med å leggje ned påstand om ti månaders fengsel.

Den tiltalte advokaten skal ha noko reduksjon i straffa fordi det er gått lang tid frå etterforskinga byrja til saka kom for retten. Straffa skal òg justerast ned når det òg blir dømt til inndraging og frådømming av retten til å verke som offentleg oppnemnd forsvarar, slik aktoratet bad om.

Advokaten – som har vore forsvarar i ei rekkje profilerte straffesaker – er tiltalt for å ha fått 5.500 euro frå ein narkotikatiltalt klient. Politiet og aktoratet meiner pengane var ei korrupt overføring som var betaling for at klienten skulle bli frifunnen for narkotikaregelbrotet. Det skjedde ikkje.

– Ikkje truverdig

Advokaten nektar straffskuld og hevdar pengane var ordinære klientmiddel, som ved ei unnlating vart teke vare på i safen hans i staden for å setjast inn på klientkonto.

Forsvararen hans, advokat John Christian Elden, argumenterte i prosedyren sin for at pengeoverføringa ikkje blir ramma av korrupsjonsavgjerda i straffelova. Han vil truleg leggje ned påstand om at advokaten blir frikjend for grov korrupsjon.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann avviser forklaringa til advokaten – om kvifor og korleis han drog til Tyskland for å sjå på ein bil og kom tilbake med ein konvolutt full av euro som han ikkje deklarerte ved innreise til Noreg. Den er ikkje truverdig og han er tilpassa bevisa i saka, påpeika han.

Hemmeleg lydopptak

– Han skjuler pengane, og det viser det kriminelle, at dette var noko han var klar over. Han skulle ikkje ha teke imot dei pengane, og det veit han. Han har sjølv forklart her i retten at han visste godt at han ikkje kunne ta imot noko utover det offentlege advokatsalæret, sa statsadvokat Carl Graff Hartmann.

Eit hemmeleg lydopptak klienten til advokaten gjorde etter domfellinga er det viktigaste beviset mot advokaten. Hartmann meiner det kjem fram av dette opptaket at klienten er skuffa og fortvila over domfellinga og gjorde opptak av samtalen for å ha eit pressemiddel mot advokaten.

– Det finst ikkje eitt spor av korrupsjonshandlingar eller spørsmål om kvifor den påståtte korrupsjonshandlinga ikkje verka. Det er eit spørsmål om å få tilbake pengane, sa advokat Elden i prosedyren sin.

