Det inneber at pasientar frå Nordre Follo vil bli mottekne og behandla som andre pasientar.

– Dette gjeld både for umiddelbar hjelp og planlagd behandling, opplyser sjukehuset i ei pressemelding.

Samtidig kan alle tilsette som bur eller jobbar i Nordre Follo, møte på jobb som vanleg måndag.

– Det er ikkje behov for å ha særskilde tiltak knytt til desse tilsette, ut over dei reglane som gjeld for alle tilsette, skriv sjukehuset.