Det dreier seg om to kvinner og seks menn. To av dei smitta er barn under ti år, to er i 20-åra, tre i 30-åra, og ein i 50-åra.

Alle dei smitta vart smitta av kjende nærkontaktar og har mildt sjukdomsforløp. Det vart utført 1.257 koronatestar i Trondheim torsdag.

