Sverige skal handtere Noregs atombrensel

Brenselet Sverige skal ta hand om er metallisk uran, som er ekstra utfordrande å lagre, skriv Teknisk Ukeblad.

Millionavtalen vart underteikna torsdag av Institutt for energiteknikk og svenske Studsvik. Men her er det berre snakk om ein del av Noregs brensel, og avtalen omfattar berre ein del av prosessen. Det er totalt snakk om 17 tonn med avfall som må handterast, og fleire selskap kjempar for å få gjort dette.

Sidan 50-talet har delar av brenselet lege i eit gammalt lager på IFES atomanlegg på Kjeller som kallast Stavbrønnen. Lageret tilfredsstiller ikkje krava som gjeld i dag.

Bellona: – Ei lette

– Dette er ein lette. Det er snakk om tre tonn med metallisk uran som har vorte lagra under stadig dårlegare forhold. No må brenselet takast ut raskast mogleg, seier Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona til NTB.

Hauge legg til at det var på høg tid og at avtalen er eit viktig steg i oppryddinga etter norsk atomindustri.

– Dei tre tonna denne avtalen handlar om er det farlegaste avfallet, der Bellona har frykta eksplosjon, seier Hauge.

Skal tilbake til Noreg

Bellona opplyser at den norske atomoppryddinga vil koste over 20 milliardar kroner og ta fleire tiår. Ein skal rydde opp etter fire forskingsreaktorar, fleire nukleære anlegg i tilknyting til reaktorane, og lagre både brukt brensel og radioaktivt avfall.

Prosjektet vil gå over fleire fasar. Den første fasen vil inkludere design og bygging av utstyr for å løfte brenselet ut, og klargjering av Studsvik sitt anlegg i Sverige for mottak av det norske brenselet, opplyser Norsk nukleær dekommisjonering (NND).

Etter behandling i Sverige skal brenselet etter kvart tilbake til Noreg, men kva som skal skje med det før endeleg deponering i Noreg er framleis ikkje bestemd.

