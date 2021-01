Reporters Without Borders nominert til Nobels fredspris

innenriks

Sanninga blir trua av feilinformasjon, sosiale medium, alternativ fakta og enkelte verdsleiarar, skriv Stensland i ein e-post til NTB. Han seier det derfor er viktig med ei fri presse, sidan «sanninga er det første offeret i krig».

Han påpeikar at det vart drepe 60 journalistar i fjor for å ha rapportert sanninga ut til verda. Stensland applauderer innsatsen til journalistar verda over, og for at dei kan gi alle ei stemme.

Han meiner at ei fri presse, som formidlar sanninga, er viktig for å verne fred.

