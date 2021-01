Ny rapport: Det må meir enn haldningskampanjar til for å endre forbruk

innenriks

– Størst effekt vil komme av å kombinere ulike verkemiddel over tid, skriv forbruksforskingsinstituttet Sifo og Oslomet i ei pressemelding.

Forbod, avgrensingar og reguleringar er verkemiddel som verkar umiddelbart og på kort sikt, medan ein òg kan bruke såkalla mjuke verkemiddel, som å gi befolkninga evner, kunnskap og informasjon som gjer det mogleg å leve lettare.

Mange klassiske individuelle verkemiddel fungerer likevel best blant forbrukarar som allereie er motiverte til å endre forbrukar, ifølgje rapporten. Dei som allereie et lite kjøtt, er meir mottakelege for kampanjar om kjøttfrie dagar enn dei som et mykje kjøtt, er konklusjonen i rapporten.

