– Vi har fått ytterlegare 15 positive prøver onsdag. Fem av dei er tilknytt to av skulane våre, Tårnåsen og Østli skule, sa ordførar Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Det er ikkje registrert fleire nye smittetilfelle med den britiske virusmutasjonen. Men talet på 69 kan komme til å auke ytterlegare.

– Vi ser mange smittetilfelle knytt til Tårnåsen skule, 15 per no, og mistenkjer at det er tilfelle med mutert virus ved skulen, seier ordføraren.