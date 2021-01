No kan dagpengemottakarar som nyleg har gått ut maksperioden, få dagpengar igjen

innenriks

I ei pressemelding viser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til at dagens smitteverntiltaka gjer at arbeidsmarknaden er spesielt krevjande.

– For å hjelpe folk i denne spesielle perioden foreslår vi derfor at dei som har gått ut av dagpengeordninga etter 1. november 2020, kan søkje om å komme inn igjen i denne frå 1. februar, seier Røe Isaksen.

Opposisjonspartia Sp, SV, Ap og Frp fekk òg dette gjennom i Stortinget 19. januar.

– Vil bidra til meir føreseielegheit

Erlend Wiborg (Frp), som leiar arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er glad for at regjeringa følgjer opp vedtaket.

– Det å bidra til så mykje føreseielegheit som mogleg i desse tider, er viktig for arbeidstakarar og bedrifter. Det som er synd, er at regjeringa heile tida er på etterskot i staden for å komme raskare med slike tiltak som det openbert er behov for, seier Wiborg.

Ifølgje regjeringa vil rundt 8.500 personar ha nådd maksgrensa på dagpengar i perioden frå 1. november til 31. januar.

Kan søkje frå 1. februar

Forslaget inneber at dei som har gått ut maksperioden, kan søkje om å få dagpengar igjen frå og med 1. februar. Perioden mellom 1. november 2020 og 31. januar 2021 blir ikkje dekt.

Dei som når maksperioden på dagpengar mellom 1. februar og 30. september, vil få maksperioden utvida til 30. september. For andre som startar dagpengeperiodane no, gjeld dei vanlege reglane for varigheit.