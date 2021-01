Litt færre elevar blir mobba på skulen

innenriks

Det er elevar frå 5. trinn og til og med vidaregåande skule som svarer på elevundersøkinga om korleis dei opplever skulekvardagen. 5,8 prosent av dei svarer til om lag 26.650 skuleelevar.

– Eg skulle sjølvsagt ønskje at ingen elevar svarte at dei vart mobba, fordi alle elevar skal ha det bra på skulen. Samtidig er det eit godt teikn at talet går nedover, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Blant elevane som seier dei blir mobba minst 2–3 gonger i månaden, opplyser 3,7 prosent at dei berre blir mobba av medelevar 0,4 prosent seier at dei berre blir mobba av medelevar på digitale flater, 0,9 prosent at det berre er vaksne som står bak mobbinga og 0,8 prosent at det er ein kombinasjon av desse.

Nesten 80 prosent svarte på undersøkinga i 2020, ein ny rekord.

– Det er òg veldig bra at så mange elevar svarer på undersøkinga. Det gir oss god informasjon om korleis elevane har det, og moglegheit til å ta tak i utfordringar, seier Melby vidare.

