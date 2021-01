Legemiddelverket vil ikkje endre vaksinereglane etter meldingar om biverknader

innenriks

Statens legemiddelverk har totalt fått 391 meldingar om mistenkte biverknader. 150 av dei er behandla. 58 meldingar er klassifiserte som alvorlege, medan resten av dei 92 blir klassifiserte som lite alvorlege.

– Det er ingen nye signal om uventa eller alvorlege biverknader knytte til koronavaksinane som no er i bruk, opplyser Legemiddelverket.

Legemiddelverket forsikrar at sjølv om ein mistenkt biverknad er meld, betyr det ikkje nødvendigvis at han er forårsaka av vaksinen. Biverknadsmeldingar etter vaksinasjon blir overvaka og følgde opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssenter (RELIS).

– I Noreg har helsepersonell låg terskel for å melde frå ved mistanke om biverknader og hendingar som skjer i tidsmessig samanheng med vaksinasjon. Det er vi glade for. Vi styrkjer no bemanninga slik at vi får større kapasitet til å handtere biverknadsmeldingane, seier overlege Sigurd Hortemo.

Biverknader kan komme i form av smerte på injeksjonsstaden, og dessutan meir generelle biverknader som trøyttleik, hovudverk, muskelsmerter, frysningar og leddsmerter.

