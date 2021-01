LO seier blankt nei til kriseunntak frå lov- og avtaleverk

innenriks

– Desse diskusjonane hadde vi òg i fjor. Vi sa nei då, og vi seier nei no, åtvarar LOs nestleiar Peggy Hessen Følsvik.

Ho gjer det klart at tariffavtalane og arbeidsmiljølova framleis gjeld.

– Noka kriselov eller generelle unntak frå dei er vi ikkje med på. Lov- og avtaleverket gir moglegheit for fleksibilitet også i dagens situasjon, seier Følsvik.

– No gjeld det å behalde roa, og så må arbeidsgivarane setje seg ned med dei tillitsvalde rundt omkring og løyse dette innanfor rammene av dagens lov- og avtaleverk.

Norsk Industri ber om fleksibilitet

LOs utspel kjem som svar på krav frå Norsk Industri om auka fleksibilitet etter at regjeringa onsdag varsla at grensene blir stengde for mykje av arbeidsinnvandringa til Noreg.

– Vi forstår kvifor regjeringa gjer dette. Men vi håpar vi skal finne praktiske løysingar før skadane blir for store, seier administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til NTB.

Lier-Hansen meiner det må innførast meir fleksible arbeidstidsreglar og rotasjonsordningar, slik at utanlandske arbeidarar som allereie har komme til Noreg, kan halde fram med å jobbe så lenge som mogleg.

Dette betyr at det må gjerast unntak både frå arbeidsmiljølova og frå tariffavtalane som er inngått med Fellesforbundet og Industri Energi.

– Vi vil jobbe for fornuftige løysingar som kan både ta vare på smittevern og halde hjula i gang.

Innspelsmøte torsdag

Då grensestenginga vart presentert onsdag kveld, gjekk statsminister Erna Solberg (H) langt i å antyde at regjeringa er villig til å sjå på reglane.

Eit møte med ramma bransjar vart halde allereie torsdag formiddag, ifølgje Solberg for å høyre om det er nokre område der regjeringa må bidra for at bedriftene skal kunne leggje om arbeidsrutinane.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) forklarer at eit hovudønske frå regjeringa er mindre pendling fram og tilbake til Noreg. Håpet er derfor at dei som allereie er her i dag, lèt vere å reise tilbake og i staden blir verande ei stund for å jobbe.

Fryktar permitteringar

Ifølgje Solberg må vi likevel rekne med at ein del bedrifter etter kvart kjem til å oppleve mangel på arbeidskraft.

Ho trur òg at nokre bedrifter vil bli tvinga til å permittere tilsette.

– For enkeltbedrifter kan det vere kritisk. Viss det går meir enn 14 dagar, så vil det nok bli vanskelegare for fleire bransjar, seier statsministeren til NTB.

Lier-Hansen deler vurderinga. Ifølgje han er det no gode sjansar for forseinkingar i store prosjekt knytt til norsk sokkel og til skipsverft. Viss situasjonen held fram, kan òg kontraktar bli brotne.

– Viss dette går ut over to veker, så blir det dramatisk, seier Lier-Hansen.

(©NPK)