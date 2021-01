Kommune må betale millionerstatning i mobbesak

innenriks

Brørne gjekk i haust til sak mot kommunen etter år med systematisk mobbing frå medelevar. Det skal ha skjedd både i skuletida og på skulevegen, skriv Bergensavisen.

Mellom anna vart ein av brørne prøvd hengd av nokre medelevar. Då broren kom til for å hjelpe, vart han utsett for vald.

Bergen tingrett meiner at handteringa til skulen av episoden er svært kritikkverdig.

– Retten vil gå så langt som å seie at reaksjonen til skulen i ettertid er nærast uforståeleg, skriv retten i dommen.

Øygarden kommune nektar for at det finst ansvarsgrunnlag. Kommunen meiner at dei har gjort det som brørne med rimelegheit kunne ha kravd av skulen. Kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal seier han må finlese dommen før han tek stilling til om han skal rå kommunen til å akseptere dommen eller anke.

Begge brørne er i dag uføre, og retten meiner dei har vorte påførte varige psykiske skadar som svarer til ein samla varig invaliditetsgrad på 40 prosent.

Kommunen vart dømd til å betale 810.000 kroner til kvar av brørne i barneerstatning, og dessutan 200.000 kroner til kvar for påførte og framtidige utgifter. Kommunen må òg betale sakskostnadene til brørne på 635.000 kroner.

