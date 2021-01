Fleire parti krev eksamen avlyst

innenriks

– Vi vil avlyse både skriftleg og munnleg eksamen på ungdomsskulen og vidaregåande skule i vår. Det hastar no med å gi ei tydeleg avklaring til usikre elevar og lærarar, seier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Ap til VG.

SV varsla fredag at dei ville lansere eit hasteforslag om å avlyse offentleg eksamen i år på grunn av dei forskjellane som koronapandemien har skapt for skuleelevane i landet når dei skal søkje seg vidare til høgare utdanning. Medan nokon nærast har hatt skule som vanleg, har andre, særleg i enkelte storbyar, hatt mykje heimeskule.

Også Raudt og MDG stadfestar overfor VG at dei vil at eksamen skal avlysast. Marit Arnstad sit i Utdanningskomiteen og seier Senterpartiet er opne for at eksamen skal avlysast. Framstegspartiets Roy Steffensen seier partiet heller mot å gjere det same, men at dei ikkje har konkludert i spørsmålet.

Utdanningsdirektoratet har tilrådd at eksamen blir avlyst, og statsråd Guri Melby (V) lova tysdag at ho vil vurdere spørsmålet og at ho vil ta ei avgjerd «så snart som mogleg»

