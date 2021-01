FHI: Vaksineleveranse kan ha vorte øydelagt av frost

innenriks

– Viss vaksinen har vore utsett for frost, kan vi ikkje garantere at han verkar, seier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Leveransen kom 19. januar. Temperaturavviket under transport vart oppdaga av Transportfirmaet World Courier ei snau veke seinare.

Avviket kjem av ein svikt i rutinane til transportfirmaet då kjølekuben, der koronavaksinen blir teken vare på undervegs, ikkje vart gjort klar i samsvar med prosedyren før transporten.

Får ny dose

– For å sikre optimalt vern vil dei dette gjeld få tilbod om ein ny dose. Det er ikkje farleg å ta ein ekstra dose, men dei det gjeld kan oppleve meir av dei milde eller moderate og forbigåande biverknadene som følgjer med vaksinasjon, seier Watle.

World Courier har sett inn tiltak for å hindre at det same skjer på nytt – mellom anna ekstra opplæring og utvida kontroll under klargjering av kjølekubar.

FHI: Uheldig

– Det er uheldig det som har skjedd. Samtidig har vi tillit til at World Courier har gode kvalitetsrutinar som identifiserer og rapporterer om avvik. Vi har orientert dei dette gjeld i Trondheim, Malvik og Melhus, og vil følgje dei opp vidare, seier Knut Jønsrud seksjonsleiar ved FHI.

Han forklarer at kjølekubane er utstyrte med temperaturmålar, som les av temperaturen med fast intervall under transporten, og display for avlesing.

Når vaksinen er levert, blir temperaturmålaren send rutinemessig inn til transportfirmaet, som les av målingane og kontrollerer at transporttemperaturen har vore innanfor krava.