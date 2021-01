Børsen fell vidare – lågaste nivå i år

innenriks

Etter drygt to timars handel hadde hovudindeksen falle rundt 1 prosent i verdi og låg då på snautt 953 poeng. Det er under nivået ved inngangen til året, då hovudindeksen låg på under 974 poeng.

Det inneber at fallet er på nesten 5 prosent denne veka åleine og på drygt 2 prosent så langt i år. Utviklinga liknar den europeiske, amerikanske og asiatiske børsar har hatt den siste tida.

– Det er umogleg å seie når vi når botnen, seier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets til NTB.

Han forklarer børsfallet i Noreg og internasjonalt med at uvissa rundt den vidare utviklinga til pandemien har gitt investorane kaldt vatn i blodet. Sterk optimisme dei siste månadene er erstatta av kjølig pessimisme, trur han.

– Når alle over tid har sterkt tru på at alt skal gå veldig bra, skal det ikkje så mykje til før mange blir pessimistiske og sel seg ut. Det ser no ut til at vaksinasjonen kjem seinare på plass enn tidlegare anteke, og det er uvisse rundt muterte virus og om vaksinane fungerer så godt som ein trudde, seier han.

Breitt fall internasjonalt

I Tokyo var referanseindeksen Nikkei 225 ned 2,3 prosent i tidleg handel onsdag, men enda ned 1,5 prosent. Den breiare Topix-indeksen tapte seg 1,1 prosent, medan Shanghai-indeksen ved stengjetid var ned 1,9 prosent. Hang Seng-indeksen enda ned 2,6 prosent.

Investorar fryktar ein korreksjon etter ein lengre oppgangsperiode, ifølgje AFP.

– Men dagens nedgang kan òg sjåast som ei mellombels justering etter nyleg gevinst, seier børsmeklar Toshikazu Horiuchi ved IwaiCosmo Securities.

På Wall Street vart handelsdagen onsdag karakterisert som brutal. Industriaksjane på Dow Jones fall 2,1 prosent, medan den breiare samansette S&P 500 og teknologitunge Nasdaq fall med 2,6 prosent.

Delar av fallet kjem av for høg verdivurdering av selskap og ein varsam økonomisk prognose frå sentralbanken.

– Ikkje sel deg ut

– Mange ser ein fare for at det vil ta lengre tid å opne opp samfunnet og få normal aktivitet i økonomien igjen. Då skjer det som ofte skjer, at mange sel seg ut og tek gevinst på den oppgangen dei har hatt så langt. Og så set dei seg på gjerdet og ventar, seier Bruce.

Han rår uansett «den jamne sparar» til å bli sitjande med aksjane sine og vente, i tråd med dei generelle råda hans om å bli sitjande gjennom nedturar. Det er umogleg å seie når utviklinga snur, og då er det ein risiko for at ein sel seg ut rett før oppgangen kjem tilbake, påpeikar han.

– Eg trur ikkje det vi ser no, er starten på ein kraftig nedtur i marknaden. Derimot trur eg hovudhistoria framleis står seg – vi vil greie å vaksinere såpass mange at vi snart kan opne økonomien igjen, og at stimuli og normal aktivitet vil gi ny inntening i bedriftene, seier han.

