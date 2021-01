Arbeidsgivarar kan søkje om lønnstilskot til veka

innenriks

Arbeidsgivarar kunne på seinhausten søkje om støtte for juli og august. Det har vorte utbetalt om lag 173 millionar kroner, fordelt på 947 mottakarar for juli og 1.475 mottakarar for august, opplyser Skatteetaten.

Det er både næringsdrivande, enkeltpersonføretak, institusjonar, ideelle organisasjonar, foreiningar og stiftelsar som kan søkje om tilskot – dersom dei har teke tilbake tilsette som var permitterte per 31. august.

For at arbeidsgivar skal få innvilga støtte, må arbeidstakaren vere tilbake i minst same stillingsprosent som før permittering ved inngangen til månaden det blir søkt støtte for.

Arbeidstakaren kan ikkje permitterast på nytt, vere under oppseiing eller bli sagt opp før 1. februar.

(©NPK)