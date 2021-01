Ap og Høgre gjer kjempehopp på Vårt Land-måling

innenriks

I Vårt Lands meiningsmåling er Høgre framleis største parti, med ei oppslutning på 25,6 prosent. Det er eit hopp på nesten fire prosentpoeng frå førre måling.

Arbeidarpartiet er likevel klart større enn Senterpartiet, som dei låg jamt med i desember. Partiet ligg òg over fire prosentpoeng over månadsgjennomsnittet for januar i Poll of polls.

– Målinga er eit uttrykk for at heile partiet har fått snakke om rettferdig krisepolitikk for arbeidsledige, bedrifter og unge som slit, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til avisa.

Han fortel at presset mot partileiarstillinga har utløyst stor støtte.

– Eg får støttemeldingar frå kjende og ukjende partifellar. Det motiverer, men eg konsentrer meg om å få merksemd bort frå indre forhold og over på problem i vanlege folks liv, seier Støre sjølv.

På målinga har opposisjonen 101 av 169 mandat på Stortinget. Berre Ap, Høgre og Raudt har framgang. Venstre ville falle heilt ut av Stortinget og får knappe 1,6 prosent oppslutning.

Oppslutninga til partia i prosent (endring frå desember i parentes): Høgre 25,6 (+3,8), Ap 24,2 (+2,8), Sp 19,6 (-1,7), Frp 10,0 (-2,1), SV 7,6 (-0,4), Raudt 3,8 (+0,5), MDG 3 (-0,8), KrF 2,7 (-1,1), Venstre 1,6 (-1,5), Andre 1,9 (+0,5).

Målinga vart gjennomført frå 18. til 24. januar av Norstat for Vårt Land. Det er 954 respondentar.

(©NPK)