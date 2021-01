innenriks

– Vi har vore uvisse på rørslemønsteret her, så vi valde stengje for å sikre at vi ikkje får vidare spreiing, seier ordførar Torhild Haugann til NRK.

Ingen fleire enn den eine innbyggjaren har onsdag testa positivt. Kommunen, som har rundt 461 innbyggjarar, har inntil denne veka vore blant dei få smittefrie i Noreg.

Talet på smittefrie kommunar er no 15, kjem det fram av tal frå FHI.

(©NPK)