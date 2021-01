TV 2: Nordmenn dømt til over ti års fengsel i Tyskland

innenriks

Duoen vart tekne med 70 kilo heroin i tyske Aachen kort tid etter å ha kryssa grensa frå Belgia 17. juni, skriv kanalen.

Påstanden til aktor var 15 år og åtte månaders fengsel. Advokat Patrick Lundevall-Unger, som er forsvarar til ein av nordmennene, seier at klienten ikkje ankar dommen.

– Dette må vi sjå på som ein stor suksess. Her ser ein eit godt døme på at aktoratet prøver å generere ei sak der dei ønskjer ein dom for organisert kriminalitet. Vi meiner dei berre har vore kurerar, og dermed må eg vere fornøgd, seier Lundevall-Unger.