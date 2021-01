Studie: Premature har større helserisiko som vaksne

innenriks

Studien som er gjord i Noreg, Sverige, Finland og Danmark, er leidd av professor Kari Risnes ved NTNU i Trondheim. Den har avdekt at tidlegfødde har dobbelt så høg risiko for å døy av hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom og diabetes som vaksne, som resten av befolkninga, melder NRK.

Eit fullgått svangerskap er 40 veker. Eit barn som er fødd før veke 37 blir definert som prematurt. Studien viser at den generelle dødsrisikoen for personar under 50 år er to per 1.000. For premature er risikoen 40 prosent høgare. Undersøkinga viser likevel at også personar som er fødde berre to–tre veker før termin, har noko forhøgd helserisiko, med om lag 10 prosent mot den andre befolkninga.

Rundt 6 prosent av barn i Noreg blir fødde før termin.

– Frå før veit vi at premature har ei forhøgd døyelegheit i barnealder og tidleg vaksen alder. No har vi påvist risikoen for død av kroniske sjukdommar som hjartesjukdom, lungesjukdom og diabetes før 50-årsalderen, seier Risnes.

No meiner ho at faktoren om at nokon er fødde for tidleg, er noko som må takast inn i det førebyggjande arbeidet til legar med pasientane.

