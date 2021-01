Rapport: Vegane har vorte betre

innenriks

– Indikatoren vår for køyreteknisk kvalitet viser ei forbetring for alle vegtypar og alle fylke. Det er særleg kvaliteten på vegdekke og breiddene til vegdekket som har betra seg, konkluderer rapporten, som organisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF) legg fram onsdag.

Forbetringane er større for riks- og europavegar enn for fylkesvegane. Det er òg store regionale forskjellar, ifølgje rapporten.

– Vestland, Agder og Troms og Finnmark skårar relativt dårlegast på indikatoren vår for køyreteknisk kvalitet på vegane, heiter det.

Vista Analyse slår òg fast at riks- og fylkesvegane stort sett held ein lågare standard enn måla dei har sett.

Ifølgje rapporten har utgiftene fylkeskommunane har til drift og vedlikehald auka betydeleg. I perioden 2015–2019 brukte fylkeskommunane i gjennomsnitt 8,8 milliardar kroner per år på dette, medan Statens vegvesen brukte i gjennomsnitt 5,8 milliardar kroner årleg på drift og vedlikehald av europavegar og riksvegar. I perioden 2010–2014 var tala høvesvis 7,1 milliardar og 4,7 milliardar kroner, alt målt i 2019-kroner.

På fylkesvegane blir det brukte i snitt 200.000 kroner per kilometer kvart år, medan for riks- og europavegane er dette beløpet 500.000 kroner. Drifts- og vedlikehaldskostnadene er høgast i vestlandsfylka og i Viken.

Rapporten viser òg til redusert ulykkesrisiko på vegane.

