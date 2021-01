Oslo-byrådet vil ha justeringar i lovforslaget til regjeringa om portforbod

innenriks

Medan byrådet i Bergen tidlegare i veka avviste forslaget, har Oslo-byrådet, som onsdag behandlar høyringssvaret sitt, komme saman om at kommunen er kritisk til portforbod, men at det stiller seg bak forslaget med fleire justeringar og tillegg, skriv Aftenposten.

Lovforslaget frå regjeringa opnar for at portforbod skal kunne takast i bruk som eit siste verkemiddel i eit scenario der smitten har komme heilt ut av kontroll.

Det blir understreka i høyringsbrevet at eit portforbod berre skal innrettast slik at det ikkje «stenger for eit minimum av menneskeleg kontakt for den enkelte», og at det må givast unntak, mellom anna for å sikre varetaking av kritiske og viktige samfunnsfunksjonar. Helsedepartementet og Justisdepartementet antek at det mest aktuelle er eit portforbod kveld og natt, til dømes frå klokka 22-5, heiter det i høyringsnotatet til departementa.

I første omgang gir forslaget regjeringa heimel til å innføre portforbod i tre veker, før det kan forlengjast med ytterlegare to veker.

Oslo-byrådet skriv i forslaget sitt at sårbare grupper, som heimlause tiggarar og rusavhengige, bør sjåast bort frå eller bli skjerma for eit portforbod.

«Dette på bakgrunn av at dei anten ikkje har fast bustad, at dei har behov for å oppsøkje naudsynt helse- eller omsorgshjelp, eller kjøpe illegale og legale rusmiddel.», heiter det.

I tillegg meiner byrådet at Justisdepartementet betre må greie ut korleis barn og unge skal takast vare på under eit portforbod, og at bakgardar og fellesareal i burettslag ikkje bør rammast.

(©NPK)