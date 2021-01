Nordmenn oppsøkte TV og nettaviser då koronaen kom

innenriks

Då koronaepidemien rulla over Noreg og resten av verda, var Medietilsynet i gang med ei omfattande måling og registrering av medievanane til nordmenn.

Ikkje ei vanleg måling, men den mest omfattande nokon gong. Tilsynet vart vitne til store endringar i medievanar på kort tid.

– Informasjonsbehovet var stort i starten av koronaen. Spørsmålet er, kvar går ein då? Av tala våre ser vi at det var mange som oppsøkte dei redaksjonelle media, og særleg TV og nettaviser, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet til NTB.

TV og gratis nettavis

Fredag presenterer ho ein omfattande rapport om mediebruk i Noreg som seinare skal gå inn i Mediemangfaldrekneskapen.

Rapporten viser at halvparten av befolkninga auka mediebruken sin under første delen av koronaepidemien. For folk flest, var det TV og gratis nettavis som vart dei viktigaste informasjonskjeldene under pandemien.

– Sosiale medium har gått kraftig tilbake som viktigaste nyheitskjelde samanlikna med målinga Medietilsynet gjorde i 2019, samtidig som betalt nettavis har vorte viktigare for folk under pandemien, heiter det i ei pressemelding frå Medietilsynet.

Mindre desinformasjon

Til forskjell frå i det sterkt splitta USA, aukar ikkje den norske bruken av sosiale medium.

Medietilsynsdirektøren meiner den sterke posisjonen som redaktørstyrte medium har i Noreg, gjer at nordmenn og amerikanarar i krise ikkje vel dei same nyheitskjeldene.

– Når det er situasjonen, er det ikkje så rart at nordmenn vender seg til dei redaktørstyrte media når det smell, seier Velsand.

Ho meiner at den sterke posisjonen til dei redaksjonelle media i utgangspunktet, også er avgjerande for den sterke posisjonen under pandemien.

(©NPK)