Nordea trur økonomien snur til sommaren

Nordea trur at fastlands-BNP vil stige med 2,7 prosent i år. Då Noreg stengde i mars, auka arbeidsløysa frå 2 til 10 prosent. Ved årsskiftet var ho på 4 prosent. Nordea anslår at arbeidsløysa vil minke til 2,7 prosent gjennom året.

– Det er smitteverntiltaka som held aktiviteten tilbake, og gjeninnhentinga vil ikkje halde fram før dei blir letta, heiter det i rapporten Nordea Economic Outlook for dei kommande seks månadene.

Det er etter sommaren at alt skal bli så mykje betre.

– Går alt etter planen, vil vi ha fire ulike vaksinetypar tilgjengeleg frå påske og moglegheiter til å vaksinere heile den vaksne befolkninga før sommaren er over. Vi trur derfor at sommaren vil markere eit definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

