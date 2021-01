Miljøvernarar ber Noreg følgje etter oljeavgjerda til Biden

innenriks

Den nye presidentordren skal setje ein stoppar for boring på land og i sjøen «så langt det er mogleg», opplyste Det kvite hus onsdag.

Nyheita får norske miljøverneorganisasjonar til å smile breitt.

– USA føyer seg med dette inn i ei aukande liste over land som har skjønt at oljealderen er over. For ikkje lenge sidan vedtok Danmark det same. No må Noreg opne auga for at også olje- og gassverksemda vår må avgrensast dersom vi faktisk ønskjer å løyse klimakrisa, seier Silje Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Miljøstiftinga Bellona opplyser i ei pressemelding at avgjerda til Biden er eit varsel om ei verd i endring.

– I Bellona er vi svært glade for at det mektigaste landet i verda har valt ein leiar som heiar på klima og miljø, og ikkje fossil i oljeindustrien, seier stiftaren av miljøstiftinga, Frederic Hauge.

