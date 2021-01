Lågaste smittetal sidan oktober

innenriks

Vi må heilt tilbake til veka 19.–25. oktober for å finne like låge smittetal i Noreg som førre veke, viser ein gjennomgang av tal frå MSIS og FHI som Aftenposten har gjennomført.

Rundt 2.200 nye smittetilfelle vart påvist i Noreg i veke 3. Det svarer til ein nedgang på nærare 27 prosent frå veka før. Ein del av nedgangen i smittetala kan forklarast med at færre testa seg sidan talet på testar fall med 20 prosent i same tidsrom, men nedgangen er såpass stor at det ikkje er heile forklaringa.

Sidan 4. januar har smittepresset i Noreg hatt eit reproduksjonstal på 0,65, noko som er det lågaste FHI har anslått sidan mai i fjor.

Smittenedgangen skjer òg i Oslo, men i hovudstaden går smitten litt mindre tilbake enn i resten av landet, med 18,7 prosent frå veka før.

Smittetala gjekk kraftig ned allereie før statsminister Erna Solberg i helga innførte nye strenge nasjonale tiltak og store delar av Austlandet stengde ned.

– Viss smittetala held fram med å gå ned, trur vi det ikkje vil vere nødvendig med så strenge tiltak som vi har denne veka. Dei ekstra tiltaka som vart innførte i helga, er først og fremst for å få betre oversikt, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

(©NPK)