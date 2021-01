Holden ber FHI sjå breiare på vaksineprioritering

innenriks

Halden leiar den regjeringsoppnemnde koronagruppa som har gitt råd til regjeringa i fleire rundar om dei samfunnsøkonomiske følgjene av pandemien.

No etterlyser han ein breiare analyse frå Folkehelseinstituttet om kva prioriteringar som skal gjelde for fordeling av vaksinar.

– Det er eit tankekors dersom ein 66-åring på heimekontor i eit område med lite smitte får vaksinen før enn 64 år gammal lærer i eit område med høg smitte, seier Holden til NTB.

Skeptisk til rangering

FHI fastsette før jul i fjor fem rangerte mål for prioriteringar etter råd frå ei ekstern ekspertgruppe, der redusert risiko for død og så alvorleg sjukdom står øvst, følgd av mål om å halde oppe essensielle tenester og kritisk infrastruktur, verne sysselsetjinga og økonomien og til slutt gjenopne samfunnet.

FHI tilrår at når to eller fleire av måla kjem i konflikt, så må ein prioritere det høgast rangerte målet.

Holden er kritisk til denne rangeringa av vaksinemåla.

– Ingen mål bør ha absolutt prioritet, uttalte han under eit innspelsmøte om korleis Noreg best skal komme seg ut av krisa tysdag.

Holden meiner det naturlege målet vil vere å seie at ein skal redusere alle skadeverknader frå pandemien og smitteverntiltaka.

– Eg synest det er tankevekkjande å sjå på kva som var problemet i 2020: Då var det lågare døyelegheit enn normalt sjølv om rundt 500 døydde av covid-19, men ei stor belastning elles i samfunnet, både økonomisk og ikkje-økonomisk. Dette er ein illustrasjon på at ein må ha ei avveging mellom dei ulike skadeverknadene, påpeika han.

Må ta meir omsyn til økonomi

Etter den siste nedstenginga av Oslo-regionen og utbrotet av det muterte viruset frå Storbritannia har fleire lokale ordførarar og kommentatorar pressa på for at regionen skal prioriterast i vaksinekøen.

FHI har førebels sagt nei til å endre strategi og held seg til planen om å vaksinere alle eldre og alle i risikogruppene først – uansett kvar i landet dei er, og uansett smittepress.

Holden understrekar at det truleg er riktig å prioritere dei aller eldste først, fordi alder har ei svært stor betydning for risiko for dødsfall.

– Men deretter blir biletet vanskelegare, og også geografi og yrke kan ha betydning. Då er det viktig at ein har gjort gode analysar av ulike strategiar, og at ein tek med alle kostnader, seier han.

Etterlyser kombinasjonsstrategiar

Ekspertgruppa som har vurdert vaksinefordelinga, tilrår òg at geografisk prioritering blir vurdert dersom smittepresset viser store forskjellar mellom ulike geografiske område.

Holden meiner FHI så langt ikkje har greidd ut dette punktet godt nok, og etterlyser utgreiing av ulike kombinasjonsstrategiar, som å sjå på om ein skal gi nokre regionar og yrkjer forrang når ein etter kvart går nedover på prioriteringslista.

– Det ville vore interessant med vurderingar av ulike vaksinasjonsstrategiar som er baserte på eit mål om å redusere alle type skadeverknader, både økonomiske og ikkje-økonomiske. Å forhindre dødsfall er viktig, men det er òg viktig å opne opp samfunnet, seier han.

Måtte prioritere liv og helse først

Smittedirektør i FHI Geir Bukholm seier FHI først har måtta prioritere analysar knytt opp mot å optimalisere primærmåla – å redusere talet på dødsfall og talet på tapte leveår.

Han seier det òg er gjennomført vurderingar om korleis ulike typar av vaksinestrategiar vil gi effektar utover dei direkte helseeffektane, inkludert samfunnsøkonomiske vurderingar og når og korleis samfunnet kan opnast.

– Vi er samde om at desse siste vurderingane bør følgjast opp vidare, skriv Bukholm i ein e-post til NTB.

(©NPK)