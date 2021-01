Hallikdømt nordmann blir overført til Noreg – må sone dobbelt så lenge som norsk rettspraksis

innenriks

Mannen i 50-åra vart i 2015 dømd til 24 års fengsel i Moldova for menneskehandel, hallikverksemd og medverknad til seksuell omgang med barn under 14 år i samband med at han rekrutterte barn til prostitusjon. Moldovsk Høgsterett heldt oppe dommen same år.

I 2016 bad han om å få sone fengselsstraffa i Noreg, noko norske styresmakter har gått med på.

Fredag førre veke fastsette Oslo tingrett kor lang tid mannen skal sone.

I rettsavgjerda står det at den maksimale straffa mannen kunne ha fått i Noreg for lovbrota, er 20 år. I to brev skriv likevel Riksadvokaten at straffa i Noreg truleg ville ha vore på mellom åtte og ti års fengsel, og i rettsavgjerda seier tingretten seg samd i denne vurderinga.

Kriminalomsorgsdirektoratet har vurdert moglegheita for omgjering av straffa til norsk praksis, men direktoratet har komme fram til at det er lite sannsynleg at styresmaktene i Moldova vil akseptere overføring dersom straffa blir gjord om.

Dermed sette tingretten fengselsstraffa til 20 år. Mannen hadde på førehand sagt at han framleis ønskjer soningsoverføring til Noreg, sjølv om straffa skulle bli sett til 20 år.

