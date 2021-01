Høie kritisk til AstraZeneca – vil ha meir openheit om vaksineleveransar

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) er kritisk til manglande informasjon frå vaksineselskapet.

Han gir uttrykk for forståing for at produksjonen vart lågare enn selskapet hadde venta, men legg til at leveransane truleg har vore betre i produksjonslinjer som forsyner andre marknader.

– Selskapet har likevel vore for seint ute med å informere dei europeiske landa om leveringsprognosane sine. Det er kritikkverdig, seier Høie til TV 2.

Helsekommissær Stella Kyriakides har kalla forseinkinga uakseptabel og har komme med ei skarp åtvaring til selskapet. Høie gir støtte til EUs forslag om meir openheit i forsyningslinjene.

– Eksportrestriksjonar må brukast varsamt. Marknadene og forsyningskjedene for legemiddel er globale, og vi er avhengige av at forsyningskjedene er opne for å ta vare på tilgangen, seier han.

– Likevel er det situasjonar der det er legitimt å innføre eksportrestriksjonar når ein ser at tilgangen ikkje kan takast godt nok vare på på annan måte. EUs forslag handlar derfor om transparents i forsyningslinjene og openheit om eksport. Det støttar vi, seier helseministeren.

