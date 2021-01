Høgre-topp nominerer kviterussisk opposisjonell til fredsprisen

innenriks

– Eg nominerer Svetlana Tikhanovskaja til Nobels fredspris for 2021. Ho er ein verdig kandidat, som arbeider modig, utrøytteleg og fredeleg for demokrati og fridom i Kviterussland, skriv Elvenes i ei grunngiving om nominasjonen onsdag.

Nominasjonen kjem etter at Amnesty International offentleggjorde ein rapport om at fengsla demonstrantar etter valet i Kviterussland blir utsette for systematisk tortur. Elvenes reagerer på rapporten og seier at resultatet etter presidentvalet i fjor, ikkje er anerkjent av vestlege, frie og demokratiske land.

– Etter 26 år ved makta, fortset Lukasjenko som Europas siste diktator, skriv Elvenes.

Svetlana Tikhanovskaja er for tida i eksil i Litauen, men ønskjer å vende heim og har bede det internasjonale samfunnet om hjelp. EU anerkjenner ikkje lenger Lukasjenko som president og meiner leiaren i opposisjonen vann valet.

Elvenes skriv at Tikhanovskaja oppfyller krava om å kunne få fredsprisen ved at ho stilte til val, ikkje for å fremje eigne politiske ambisjonar, men for å bidra til ei fredeleg og demokratisk utvikling i Kviterussland, eit land i kryssingsfeltet mellom Europa og Russland.

– Eit trygt Europa krev fredeleg sameksistens. Tikhanovskaja har vist at det er ei slik tilnærming ho ønskjer, seier Elvenes.

