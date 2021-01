Fleire koronadødsfall i andre bølgje enn første

innenriks

Allereie før smittetala for veke 3 blir lagde fram av Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag ettermiddag, viser tala at 268 koronasmitta personar er døde sidan første veke i november i fjor, då dødstala byrja å ta seg opp i den andre smittebølgja.

Til samanlikning døydde 260 personar i perioden frå mars og fram til slutten juli, då smittetala var på sitt lågaste og ein fekk første veke utan dødsfall sidan pandemien starta.

I dei 15 vekene frå 20. juli til 1. november var dødstala svært låge, med mindre enn halvtanna dødsfall i snitt i veka. I denne perioden døydde 22 personar.

Den dødelegaste veka så langt i pandemien er framleis 6.–12. april, då det vart registrert 59 koronarelaterte dødsfall i Noreg.

Smitte- og dødstalskurva i den første bølgja gjekk mykje brattare opp, og deretter raskt ned, enn i bølgje to. Den gong hadde ein berre fem veker med over 20 døde, men til gjengjeld hadde tre av dei over 40 døde.

I andre bølgje har ein hatt åtte veker med over 20 døde. Den dødelegaste veka i andre bølgje så langt, er veke 1, med 36 koronadødsfall.

Totalt har FHI no registrert 550 koronarelaterte dødsfall.

