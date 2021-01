Fleire kommunar fryktar å ha fått mutantvirus frå Nord-Follo

innenriks

I helga vart innført strenge smitteverntiltak i 25 kommunar etter utbrotet av den muterte britiske versjonen av koronaviruset.

Tysdag vart det konstatert at sju av ti prøver frå Smestadhjemmet i Oslo inneheldt det muterte viruset, og no fryktar fleire kommunar på Austlandet at prøvene deira òg viser at det muterte viruset har komme til dei.

Ventar på prøvesvar

Frogn kommune opplyste tysdag kveld at det er påvist eit smittetilfelle med mistanke om mutert koronavirus i Frogn kommune. Tilfellet som vart stadfesta positivt, kan knytast direkte til Langhus bu- og servicesenter, og sjølv om ein ventar på prøvesvaret frå Folkehelseinstituttet (FHI), så er det grunn til å anta at det dreier seg om eit mutert virus.

Også nabokommunen Nesodden har sendt inn i ei prøve som stammar frå ein person med tilknyting til Nordre Follo. Ordførar Truls Wikholm seier likevel til Akershus Amtstidende at dei ikkje ventar at prøva viser det muterte viruset, men at dei har bede om testing for å vere føre var.

I Fredrikstad er det òg bekymring for at det muterte viruset kan ha nådd distriktet. Etter minkande smittetal skulle kommunen gå frå raudt til gult nivå på dei vidaregåande skule, men no ser ikkje kommuneoverlegen bort frå at dei vel å halde raudt nivå lenger, med tanke på at mange av elevane kjem frå andre kommunar som ligg nærare dei 25 nedstengde kommunane, skriv Fredriksstad Blad.

Mistenkjer mutantvirus

Ifølgje VG har smittesporing i Modum kommune i Buskerud i Viken vist at ein koronasmitta innbyggjar er nærkontakt med ein person som har fått påvist den britiske mutanten. Kommunen reknar derfor med at vedkommande òg er smitta av mutanten.

Det same gjeld ein innbyggjar i Øvre Eiker kommune, medan i Våler kommune (som er ein av dei 25 med strenge tiltak) ventar ein på prøvesvar, men reknar det som sannsynleg at smitten har komme òg dit.

I Sigdal kommune har dei òg mistanke om at den britiske mutasjonen kan ha vore i omløp, men dei har ikkje fått dette stadfesta av FHI enno.

