Finland stengjer grensa mot Noreg

innenriks

Dermed er det no ikkje mogleg for nordmenn å ta seg fritt inn i nokon av nabolanda.

Grensa til Finland stengjer onsdag for reisande frå alle Schengen-land og vil vere stengt til 25. februar. Vedtaket vart gjort førre veke.

– Den epidemiske situasjonen i Finland skil seg betydeleg frå den som er i andre Schengen-land. Av den grunnen er risikoen for at reisande kan spreie dei nye koronavariantane signifikant, skreiv det finske innanriksdepartementet i samband med dette.

Dei nye innreisereglane inneber at berre arbeidsreisande som blir rekna som viktige for tryggleik og samfunn, slepp inn i landet. Departementet har laga ei liste over yrke som kan falle inn under den kategorien.