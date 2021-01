FHI: Nye virusvariantar er ein alvorleg trussel

innenriks

Det kjem fram i FHIs oppdaterte risikovurdering.

– Nye variantar av koronaviruset oppstår heile tida. Dei variantane som har størst spreiingsevne, altså høgast R-tal, vil etter kvart dominere. Sidan slike variantar spreier seg betre, blir det kravd meir effektive tiltak for å halde dei under kontroll, seier avdelingsdirektør Line Vold.

Ho seier at utbrotet i Nordre Follo er det første vi kjenner til med den engelske varianten i Noreg, og dessutan at FHI og Nordre Follo kommune har samarbeidd om å oppklare utbrotet.

Folkehelseinstituttet skriv at erfaringa er, som ved alle andre utbrot, at smittesporing og karantene var avgjerande for å avgrense utbrotet. Utbrota var meir eller mindre over før ein vart klar over at viruset var den engelske varianten.

– Det er framleis håp om å få utrydda den engelske varianten frå dette utbrotet. Det er ikkje sikkert vi klarer det neste gong. Dersom denne eller andre meir smittsame variantar får fotfeste i Noreg, vil dei utgjere ein viktig trussel mot den kontrollen vi no har på epidemien, seier Vold.

Folkehelseinstituttet vurderer at det er moderat sannsynleg at den engelske varianten gir meir alvorleg sjukdom og lågt sannsyn for at vaksinar vernar dårlegare mot den engelske varianten.

