Dette er Guldvogs «atomknapp»

To meters avstand.

Det er tiltaket helsedirektør Bjørn Guldvog har spart på i tilfelle situasjonen blir endå verre.

I dag er rådet éin meter. Men viss smitten byrjar å auke, er gjeninnføring av tometeren noko av det mest effektive helsestyresmaktene kan ty til for å få viruset under kontroll igjen.

– Distanse er ein av dei viktigaste vernande faktorane for å bremse spreiinga, seier Guldvog til NTB.

Engelsk mutasjon

Det er den frykta engelske virusvarianten som no kan gi tometeren fornya aktualitet.

Mutasjonen blir anslått å vere 50–70 prosent meir smittsam enn tidlegare variantar av koronaviruset. Det gjer at endå hardare tiltak må til for å halde smitten under kontroll viss den nye varianten først byrjar å spreie seg.

– Med den nye varianten av viruset vil sjølv bitte små dropar kunne vere tilstrekkeleg til å gi blomstring av sjukdom, forklarer Guldvog.

– Det gjer at behovet for å halde avstand blir endå større viss denne varianten får etablere seg, seier han.

Ikkje aktuelt no

Helsedirektøren understrekar at det ikkje er aktuelt å gjeninnføre tometeren slik situasjonen er no. Smittetrenden har vore minkande sidan midten av januar.

Men viss smitten byrjar å auke igjen – og kanskje spesielt viss den engelske varianten byrjar å spreie seg raskt – kan tometeren bli aktuell.

– Det er eit veldig godt verkemiddel viss det blir nødvendig. I haust hadde til dømes Island veldig store vanskar med å halde smitten nede. Då innførte dei to meters avstand, og det var veldig effektivt for å ta smitten ned, seier Guldvog.

Han legg til at større avstand er aller viktigast innandørs, der aerosolar med virus frå pusten vår i verste fall kan sveve i lufta i timevis.

Har fleire våpen i bakhand

Men avstand er ikkje det einaste tiltaket helsestyresmaktene har i bakhand.

Dei kan òg stengje endå fleire verksemder og innføre endå strengare reiserestriksjonar. For ikkje å snakke om portforbod.

I helga vart hovudstadsregionen sendt inn i ei knallhard nedstenging på grunn av eit utbrot av den engelske virusvarianten i Nordre Follo, og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gjorde det tysdag klart at slike utbrot vil bli handtert like strengt andre stader i landet.

Samtidig vurderer helsestyresmaktene endå sterkare tiltak mot importsmitte, mellom anna inspirert av grensekontrollen som no blir innført i Finland.

Vil slå ned viruset

Ifølgje Guldvog er det overordna målet å prøve å gjenta suksessen frå i fjor vår – det vil seie å slå smitten ned på eit så lågt nivå at det faktisk går an å leve relativt normalt.

Men med ein endå meir smittsam virusvariant i omløp er det ikkje sikkert det går, åtvarar han.

– Viss vi heile tida må ha eit veldig tiltakstrykk utan at smitten går langt nok ned, så må vi kanskje vurdere ei anna tilnærming.

