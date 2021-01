innenriks

Totalt er 36 personar i kommunen stadfesta smitta den siste tida, skriv NRK.

– Vi har no stoppa all studentpraksis for høgskulen, både i kommunen og i Helse Førde, inntil vi har kartlagt studentmiljøet skikkeleg, sa kommuneoverlege Øystein Furnes til BT onsdag morgon.

700 ingeniør- og sjukepleiarstudentar studerer på campusen til høgskulen i Førde.

