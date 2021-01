69 med mutert virus i Nordre Follo – førebur skulane på gjenopning

innenriks

– No planlegg vi for raudt nivå, det er det vi har fått signal om, seier rektor Liv Glemming ved Langhus skule i Nordre Follo til NRK.

Skulen ligg nokre hundre meter unna Langhus bu- og servicesenter, som er sentrum for utbrotet av den muterte koronavirusvarianten frå Storbritannia. Den førte til at heile Nordre Follo kommune stengde ned 22. januar, mellom dei skular og barnehagar. Dei siste dagane har elevane hatt heimeundervisning.

No skal altså skulane ha fått beskjed om at det går mot gjenopning kommande veke. Raudt nivå betyr likevel ein svært uvanleg skulekvardag, med mindre grupper, redusert skuledag, og faste oppmøtestader og område i skulegarden.

Ordførar Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo seier kommunen no har registrert 69 stadfesta tilfelle av det muterte koronaviruset. Kommunen ventar i tillegg på svar frå ytterlegare 100 prøver.

Dei fleste som blir stadfesta smitta med det muterte viruset, har testa positivt for koronaviruset frå før. Det trengst ein ekstra analyse av prøva for å stadfeste at det er det muterte viruset vedkommande er smitta med.

