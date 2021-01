Vinterøvingane i Indre Troms blir avlyste

innenriks

Øvinga Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar. Styrkar frå USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland skulle delta.

Det vil ikkje bli tekne inn nye allierte styrkar til Indre Troms. For dei styrkane som allereie er på plass, vil det bli gjennomført ei styrt avvikling, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det var planlagd for alliert vintertrening for om lag 3.400 personell. Fram til no har totalt om lag 2.900 allierte personell komme Indre Troms for å gjennomføre trening og øving.