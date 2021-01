To dødsfall knytt til utbrot ved Drammen sjukehus

innenriks

Til saman vart 23 pasientar smitta med covid-19 ved avdelinga. Pasientane som vart skrivne ut, vart følgde opp av sjukehuset i samarbeid med kommunen, skriv avisa.

– Dessverre veit vi no at to av desse 23 pasientane har gått bort, ein av desse døydde på Drammen sjukehus i helga. Vi beklagar dette, og medkjensla vår går til dei etterlatne, seier fagsjef Ulrich Spreng i Vestre Viken helseføretak.

Tysdag melde Vestre Viken at 40 tilsette akkurat no er smitta og i isolasjon, medan 32 er i karantene. Sju koronasmitta er innlagde på Drammen sjukehus.

Sidan pandemien kom til Noreg, er 12 personar stadfesta døde på Drammen sjukehus.

