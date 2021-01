innenriks

– Vi veit ikkje kor stort dette blir, men det kan fort bli noko større enn i november, seier Holte til E24 og refererer til den såkalla andre koronabølgja før jul.

Han seier at Navs vurdering er at nokre titusen kan bli permitterte, men om det blir 20.000, 30.000 eller fleire, er for tidleg å seie noko om.

Tysdag neste veke kjem Nav-tala som viser dei direkte utslaga av nedstenginga til regjeringa i austlandsområdet.

