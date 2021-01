Interpol kopla inn etter at dødt barn vart funne i kjeledress i sjøkanten på Karmøy

innenriks

Politiet fekk 1. januar melding om at det var funnen ein redningsvest med ein kjeledress inni i sjøkanten på Karmøy. Då politiet undersøkte funnet, viste det seg at kjeledressen inneheldt leivningar etter eit barn.

No er den endelege obduksjonsrapporten av den omkomne klar.

– Rapporten viser inga sikker dødsårsak, men funna saman med omstenda er i samsvar med at drukning kan vere dødsårsaka, seier seksjonsleiar Linn Tove Strand ved Karmøy lensmannskontor ei pressemelding.

Strand opplyser til NTB at tilstanden på leivningane kan tyde på at barnet hadde lege i sjøen i månader, heller enn veker eller dagar, før det vart funne.

Interpol er kopla inn

Politiet held fast på det dei tidlegare har sagt om at dei ikkje trur det ligg noko kriminelt bak dødsfallet.

– Obduksjonen har òg resultert i ein fullstendig DNA-profil, men det betyr ikkje at vi veit kven barnet er. Det vil ta tid å få ein match, og dette jobbar Nasjonal identifiseringsgruppe i Kripos med, seier Strand.

2. januar sa jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt til NTB at barnet kunne ha drive i land etter ei ulykke utanfor landegrensene. Årsaka var at merket på kleda og redningsvesten kan tyde på at det er snakk om ein person frå utlandet.

Leiar for Nasjonal identifiseringsgruppe i Kripos, Harald Skjønsfjell, seier at dei har sendt ut ein såkalla «black notice» via Interpol til land ein trur kan vere aktuelle for å prøve å finne ut kven den omkomne er.

– Dette tek som regel tid. Det kan ta fleire veker, avhengig av kva opplysningar som ligg inne i registera i dei enkelte landa. I nokre tilfelle må ein innhente ytterlege opplysningar frå referansepersonar, tannlegar eller anna, seier han.

Sjekkar forlis i Den engelske kanalen

4. januar skreiv NRK at funnet blir sjekka opp mot eit forlis mellom Frankrike og England 27. oktober i fjor. Der omkom ein kurdisk migrantfamilie på fem personar etter at dei la ut frå den nordfranske byen Dunkerque med ein liten båt i dårleg vêr. Dei to foreldra og dei to eldste barna vart funne, men ein gut på 15 månader er framleis sakna.

– Vi er kjende med dette forliset, og det er eit spor som er interessant for oss å følgje vidare. Per no blir det likevel feil å konkludere med at funnet er knytt til dette forliset så lenge vi ikkje har ein sikker ID, seier Linn Tove Strand til NTB.

Ho seier at det har komme ein god del tips i saka, og at mange av desse handlar om eit utanlandsk barn.

– Det er forståeleg at mange er engasjerte, og det er viktig at vi finn svar på kven dette er. Det er element som kan tyde på at det dreier seg om ein utanlandsk person, òg fordi det ikkje er sakna barn i distriktet vårt, seier Strand.

