Ikea trekkjer tilbake knekkebrød – inneheld giftig gass

Ifølgje Mattilsynet er det snakk om knekkebrød merka «Knäckebröd Flerkorn 250 gram» produsert av «Lantmännan Cerealis» med lotnummer «1000402718» og best før dato 12.02.20201.

Tilsynet varsla om saka fredag. Tilbaketrekkinga er tidlegare omtalt av Nationen.

– Det vi ønskjer, er at folk ikkje et dette produktet. Det er snakk om låge mengder av dette stoffet, og du må ete veldig store mengder for at det skal kunne føre til alvorlege helseskadar, sa Siv E. Egger Westin i Ikeas kommunikasjonsavdeling til avisa.

Ikea ber folk som har kjøpt knekkebrødpakkene om å ta dei med tilbake til butikken for å få full refusjon.

Ifølgje Mattilsynet drep etylenoksid insekt og bakteriar, og det blir nytta i blandingar med karbondioksid som middel mot utøy.

– Du blir ikkje akutt sjuk av å ete sesamfrø eller produkt laga med desse sesamfrøa. Etylenoksid skal likevel ikkje vere til stades i maten fordi stoffet kan gi auka risiko for alvorlege helseskadar. Kor mykje risikoen aukar vil vere avhengig av kor mykje etylenoksid du får i deg frå forureina sesamfrø over tid. Sjølv om risikoen aukar, fører det nødvendigvis ikkje til utvikling av alvorleg sjukdom, skriv tilsynet på Matportalen.

