Frp vil utvide opningstidene på Vinmonopolet for å avgrense smitte

– Betre spreiing av kundar på butikkane vil forsterke effekten av dei andre smitteverntiltaka og ikkje stå i motstrid til dei, meiner helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Ho viser til at smitteverntiltak i butikkane gjer at mange må stå i lang kø før dei får sleppe inn. Køane kan fjernast ved å utvide opningstidene, meiner ho.

– Eg håpar òg regjeringa vil bidra til å gjere det enklare for folk å bestille polvarer frå nettsidene til Vinmonopolet. Den sære norske regelen om at desse varene ikkje kan hentast ut utanfor Vinmonopolets opningstider må bort. Ei slik forenkling vil truleg bidra til at færre stimar seg i polkøane, og at fleire handlar varene sine over nett, meiner Bruun-Gundersen.

Frp slår i partiprogrammet sitt fast at dei vil oppheve ordninga med monopol på sal av alkohol.

