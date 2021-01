FHI åtvara om konsekvensar av nedbemanning allereie i 2017

innenriks

FHI har vore gjennom ei rekkje kutt dei siste åra, og då Stoltenberg søndag fekk spørsmål frå VG om kvifor det er så stor forskjell mellom Danmark og Noreg når det gjeld virusanalyse (Danmark bruker tre dagar, FHI 13 dagar), hadde ho ikkje noko svar på det, men peika på dei betydelege kutta frå 2015 fram til 2019.

Ifølgje Klassekampen skreiv Stoltenberg allereie i februar 2017 eit brev til Helse- og omsorgsdepartementet og åtvara om at budsjettsituasjonen til FHI gjorde at det var høg risiko mellom anna for om FHI var i stand til å løyse samfunnsoppdraget sitt.

– Vi ser at det er ein veldig belasting på nøkkelpersonell i FHI. Det er ikkje så mange som plutseleg kan hoppe inn. I gruppa mi har vi fått ein ny lege med lang erfaring i smittevern, og det er ein draum, seier Helena Eide, lege i Folkehelseinstituttets smittevernavdeling, til avisa.

Ifølgje Dagsavisen, som nyleg omtalte overtidsbruken, vart det i 2020 jobba 41.729 overtidsstimar, mot drygt 3000 i 2019.

LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag har lenge åtvara mot kutta.

– Mange med verdifull kompetanse tok frivillig sluttpakke, før ein siste runde med overtalslister og oppseiingar medførte ytterlegare nedbemanning, seier hovudtillitsvalt Marc Gayorfar.

