Erna Solberg: – Vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart blir sloppen fri

innenriks

Demonstrasjonen vart arrangert av Ulf Kristersson, som er leiar for Høgres svenske søsterparti Moderaterna.

– Vi må saman vise Sveriges heilhjarta støtte til den russiske demokratirørsla. For å gjere dette inviterer eg tysdag 12.30 til ein enkel digital demonstrasjon for å støtte demokratikampen i Russland, skriv Kristersson.

– Europas stemme er sterkare når vi står saman. Og eg meiner vi no må stå saman for å seie dette: vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart blir sloppen fri, skriv Solberg på Twitter.

Navalnyj vart arrestert i det han kom til Russland 17. januar. Han hadde då halde til fleire månader i rehabilitering i Tyskland etter eit forsøk på å forgifte han med nervegifta Novitsjok. Sist helg var det store demonstrasjonar til støtte for Navalnyj i ei rekkje russiske byar.

På det digitale arrangementet deltok òg Litauens utanriksminister Gabrielius Landsbergis, leiar Zhanna Nemtsova i Boris Nemtsov Foundation, Latvias tidlegare utanriksminister Sandra Kalniete, Sveriges tidlegare statsminister Carl Bildt og Finlands tidlegare statsminister Alexander Stubb.

