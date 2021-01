Ein person send til sjukehus med luftambulanse etter kollisjon i Melhus

innenriks

– Det er to bilar som har frontkollidert i 70-sona, og i alt tre personar er involverte. To blir køyrde til St. Olav i ambulanse, og éin blir flogen i luftambulanse. Éin er definert som alvorleg skadd. Skadeomfang til dei to andre er ukjent, seier operasjonsleiar Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet melde på Twitter at to personar ei stund sat fastklemt etter ulykka.

Trafikken står i begge retningar på staden, og E6 er stengd mellom Berkåk og Melhus som følgje av ulykka.

