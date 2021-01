Datatilsynet varslar gebyr på 100 millionar kroner til datingappen Grindr

innenriks

– Den førebelse konklusjonen vår er at Grindr har utlevert personopplysningar om brukarane til ei rekkje tredjepartar utan rettsleg grunnlag, seier direktøren i tilsynet Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet meiner at Grindr treng samtykke for å dele desse personopplysningane og at dei samtykka appen samla inn, ikkje var gyldige.

Appen er lokasjonsbasert og blir hovudsakleg brukt av homofile og bifile menn, transpersonar og skeive, ifølgje Datatilsynet.

– Vi meiner at det å vere Grindr-brukar er ein særleg kategori sensitive personopplysningar som bør vernast fordi det seier noko om den seksuelle legninga til vedkommande, skriv tilsynet i ei pressemelding.